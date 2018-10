Energie : Aktivisten besetzen Braunkohlebagger - sieben Festnahmen

von dpa

21. Oktober 2018, 20:50 Uhr

Die Polizei hat im rheinischen Braunkohle-Tagebau Hambach sieben Menschen festgenommen, die einen Bagger besetzt hatten. Betreiber RWE habe am Morgen die Polizei wegen der Aktion gerufen, teilten die Beamten mit. Die Aktivisten ließen sich laut Polizei «widerstandslos in Gewahrsam nehmen». Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruchs wurden eingeleitet. Das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht hatte am 5. Oktober die Rodung des Hambacher Forsts bis zu einem endgültigen Urteil untersagt.