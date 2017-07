Notfälle : Amokalarm an Schule in Esslingen aufgehoben

Der Amokalarm an einer Schule in Esslingen bei Stuttgart ist aufgehoben worden. «Wir haben aktuell keine Bedrohungslage mehr an den Schulen», teilte die Polizei mit. Die betroffene Schule und zwei Nachbarschulen seien durchsucht worden. Man habe nichts festgestellt. Wegen eines Mannes mit Schusswaffe hatte die Friedrich-Ebert-Schule Amokalarm ausgelöst. Der Verdächtige ist auf der Flucht. Ermittler hatten zwar einen Mann festgenommen, den sie aber laufen ließen, weil er offenbar der Falsche war. Verletzt wurde niemand.

von dpa

erstellt am 17.Jul.2017 | 14:44 Uhr