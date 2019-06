Wahlen : Andrea Nahles tritt zurück: «Rückhalt nicht mehr da»

von dpa

02. Juni 2019, 10:29 Uhr

SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles tritt von ihren Spitzenämtern zurück. «Die Diskussion in der Fraktion und die vielen Rückmeldungen aus der Partei haben mir gezeigt, dass der zur Ausübung meiner Ämter notwendige Rückhalt nicht mehr da ist», schrieb Nahles heute an alle SPD-Mitglieder. Am Montag werde sie daher im Parteivorstand ihren Rücktritt als Vorsitzende der SPD und am Dienstag in der Fraktion ihren Rücktritt als Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion erklären, so Nahles. Sie war nach dem Desaster der SPD bei der Europawahl vor einer Woche stark unter Druck geraten.