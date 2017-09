Prozesse : Angeklagter im Freiburger Mordprozess entschuldigt sich

Im Prozess um den Sexualmord an einer 19-jährigen Studentin in Freiburg hat sich der Angeklagte Hussein K. bei der Familie des Opfers entschuldigt. Darüber, was er getan habe, sei er aus tiefstem Herzen traurig, sagte der junge Flüchtling vor dem Landgericht Freiburg. Ihm wird vorgeworfen, eine 19 Jahre alte Studentin im Oktober vergangenen Jahres vergewaltigt und ermordet zu haben. Er legte sie nach seiner Tat in den Fluss Dreisam ab, wo sie anschließend im knietiefen Wasser ertrank.

von dpa

erstellt am 11.Sep.2017 | 09:24 Uhr