Banken : Angriff auf DKB-Server: Weiter Probleme beim Online-Banking

von dpa

09. Januar 2020, 17:43 Uhr

Auch zwei Tage nach dem Hacker-Angriff auf einen Server-Dienstleister der Deutschen Kreditbank haben Kunden wieder nicht auf das Online-Banking zugreifen können. «Aktuell kommt es immer wieder zu Beeinträchtigungen», sagte ein DKB-Sprecher am Nachmittag. Das seien Nachwirkungen des Angriffs. Laut DKB gibt es weiterhin keine Anzeichen für einen Datenabgriff. Das Kernbanksystem sei nicht betroffen. Schon in Auftrag gegebene Daueraufträge, Lastschriften oder Terminüberweisungen würden weiterhin ausgeführt. Auch könnten Kunden nach wie vor Geld am Automaten abheben.