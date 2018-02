Börsen : Anleger schütteln steigende Zinsen ab

von dpa

14. Februar 2018, 18:21 Uhr

Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich nur kurz von der Aussicht auf steigende US-Zinsen aus der Ruhe bringen lassen. Nach überraschend stark gestiegenen US-Verbraucherpreisen im Januar zogen zwar die Renditen von US-Anleihen an und der Dax rutschte vorübergehend ins Minus. Anschließend drehte der Leitindex jedoch wieder ins Plus und beendete den Handel mit einem Plus von 1,17 Prozent auf 12 339,16 Punkte. Der Eurokurs legte zu, auf zuletzt 1,2409 Dollar.