Handball : Anruf beim Bundestrainer: Merkel drückt Handballern die Daumen

von dpa

24. Januar 2019, 23:49 Uhr

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat der deutschen Handball-Nationalmannschaft vor dem WM-Halbfinale viel Erfolg gewünscht. Die Kanzlerin habe Bundestrainer Christian Prokop am Abend angerufen, teilte der Deutsche Handballbund mit. «Das ist eine besondere Ehre», sagte Prokop laut Mitteilung. «Den Anruf und die guten Wünsche der Bundeskanzlerin empfinden wir als Kompliment für unsere gesamte Leistung in diesem Turnier und die Begeisterung, die wir den Menschen vermitteln.» Heute Abend trifft die DHB-Auswahl im Halbfinale der WM in Hamburg auf Norwegen.