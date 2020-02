Krankheiten : Anstieg der Virus-Nachweise etwas schwächer

von dpa

07. Februar 2020, 20:46 Uhr

Der tägliche Anstieg der neu bestätigten Coronavirus-Infektionen in China hat sich etwas abgeschwächt - ist aber weiter sehr hoch. Am Wochenende sollen weitere Deutsche aus der besonders stark betroffenen 11-Millionen-Metropole Wuhan zurückgeholt werden. China will den Tod eines Arztes untersuchen, der schon früh vor der neuen Epidemie gewarnt hatte. Außerhalb von Festland-China sind in mehr als zwei Dutzend Ländern über 270 Infektionen und zwei Todesfälle bestätigt. In Deutschland gab es den 14. Fall. Der Erreger wurde bei der Frau eines Infizierten aus Bayern nachgewiesen.