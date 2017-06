Wissenschaft : Antarktis: Gigantischer Eisberg bricht bald ab

Ein gigantischer Eisbrocken in der Antarktis steht kurz vor dem Abbrechen: Satellitenbilder der europäischen Weltraumbehörde Esa zeigen, dass ein seit langem beobachteter Riss im Larsen-C-Schelfeis die Richtung geändert hat. Er zeigt nun genau auf die Eiskante. Der Eisberg wäre mit rund 5000 Quadratkilometern doppelt so groß ist wie das Saarland. Wann er sich löst, können Forscher nicht genau vorhersagen, es kann heute passieren, oder in drei Monaten, sagen Forscher vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven.

von dpa

erstellt am 08.Jun.2017 | 06:14 Uhr