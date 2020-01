Verkehr : Anwalt: Unfallfahrer aus Südtirol spricht über Reue

von dpa

06. Januar 2020, 16:19 Uhr

Der Südtiroler Unfallfahrer, der gestern in eine Gruppe deutscher Skiurlauber gerast war, bereut das tödliche Unglück. Sein Anwalt, Alessandro Tonon, sagte der Deutschen Presse-Agentur, der 27-Jährige sei sich bewusst, dass er vor der Fahrt getrunken habe. Aber als er den Wert von fast 2 Promille erfahren habe, sei er verwundert gewesen. Der Unfallfahrer sitzt seit heute im Gefängnis in Bozen. «Es wäre besser gewesen, ich wäre gestorben anstelle der anderen Menschen», habe sein Mandant sinngemäß gesagt, so der Verteidiger. Bei dem Unfall waren sechs Deutsche getötet worden.