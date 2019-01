Computer : Apple senkt Umsatzerwartung für Weihnachtsgeschäft deutlich

von dpa

02. Januar 2019, 23:14 Uhr

Das vergangene Weihnachtsgeschäft ist für Apple deutlich schlechter gelaufen als erwartet. Der iPhone-Konzern senkte die Umsatzprognose für die vergangenen drei Monate auf 84 Milliarden Dollar, während zuvor 89 bis 93 Milliarden erwartet worden waren. Die Korrektur gehe vor allem auf die schlechteren iPhone-Verkäufe in China zurück, betonte Konzernchef Tim Cook. Aber auch in einigen entwickelten Märkten seien nicht so viele Nutzer auf neue iPhones umgestiegen wie gedacht, räumte Apple ein, ohne Länder zu nennen. Das Weihnachtsquartal ist traditionell das wichtigste für Apple.