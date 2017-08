Auto : Aral-Studie: Autofahrer deutlich skeptischer beim Dieselkauf

Autokäufer in Deutschland sind nach Einschätzung des Mineralölkonzerns Aral deutlich skeptischer beim Kauf eines Diesels als noch vor zwei Jahren. In einer heute in Frankfurt vorgestellten Studie gab nur jeder fünfte potenzielle Autokäufer (18 Prozent) an, einen Diesel kaufen zu wollen. Bei der Umfrage vor zwei Jahren hatten noch 31 Prozent der potenziellen Käufer einen Selbstzünder bevorzugt, dessen Umweltprobleme damals noch nicht so stark diskutiert worden sind. Auch der Anteil neu zugelassener Dieselfahrzeuge in Deutschland ging weiter zurück.

von dpa

erstellt am 17.Aug.2017 | 12:27 Uhr