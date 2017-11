Arbeitsmarkt : Arbeitslosenzahl sinkt im Oktober auf 2,389 Millionen

von dpa

erstellt am 02.Nov.2017 | 10:00 Uhr

Im Zuge des Herbstaufschwungs ist die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland im Oktober auf 2,39 Millionen gesunken. Das ist der niedrigste Wert in diesem Monat seit der Wiedervereinigung. Im Vergleich zum September nahm die Zahl der Erwerbslosen um 60 000 ab, wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte. Die sehr gute Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt halte an, sagte BA-Chef Detlef Scheele. Durch die Herbstbelebung sei die Arbeitslosigkeit sogar stärker als üblich gesunken.