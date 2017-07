Kriminalität : Ariana-Grande-Konzert: Festnahme nach Anschlagsdrohung

Wegen mutmaßlicher Anschlagsdrohungen vor einem Konzert der US-Sängerin Ariana Grande in Costa Rica ist ein junger Mann festgenommen worden. Das berichtete «La Nación» unter Berufung auf die Polizei. Grande wollte am Abend ein Konzert in Costa Rica geben. Auf der Webseite des Konzertveranstalters seien Drohungen aufgetaucht. Sie seien auf Arabisch gewesen und hätten nahegelegt, dass es bei dem Konzert zu einer Risikolage oder einem Anschlag kommen könnte. Im Mai hatte ein Selbstmordattentäter bei einem Konzert von Grande im britischen Manchester 22 Menschen getötet.

von dpa

erstellt am 09.Jul.2017 | 23:47 Uhr