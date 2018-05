Leute : Ariana Grande kündigt erstes Album nach Anschlag an

von dpa

02. Mai 2018, 08:45 Uhr

US-Popstar Ariana Grande will im Sommer ein neues Album mit dem Titel «Sweetener» (auf Deutsch: Süßstoff) veröffentlichen. «Es handelt davon, eine Situation oder das Leben eines anderen zu erhellen oder zu versüßen», sagte die 24-Jährige in der Late-Night-Show von US-Moderator Jimmy Fallon. Es ist das erste Album der Musikerin nach dem verheerenden Anschlag bei ihrem Konzert in Manchester vor einem Jahr. Ein Selbstmordattentäter hatte damals 22 Konzertbesucher getötet.