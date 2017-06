Raumfahrt : Ariane-5-Rakete bringt zwei Satelliten ins All

Eine Ariane-5-Rakete hat zwei Telekommunikationssatelliten ins All gebracht. Die Trägerrakete hob in der Nacht deutscher Zeit vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana ab. Das teilte der Betreiber Arianespace auf seiner Internetseite mit. Der Satellit Hellas Sat 3-Inmarsat S EAN ist für die Anbieter Hellas Sat und Inmarsat bestimmt. Der GSAT-17 dient der indischen Einrichtung für Raumfahrtforschung.

von dpa

erstellt am 29.Jun.2017 | 01:11 Uhr