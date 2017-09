Leute : Astronaut Gerst: Außerirdische würden Umweltzerstörung sehen

Der deutsche Astronaut Alexander Gerst hat Zweifel, ob Außerirdische das Leben auf der Erde als intelligent einstufen würden. «Außerirdische würden aus dem All sehen, wie wir das Amazonasgebiet roden, uns bekriegen und die Meere überfischen und verpesten», sagte Gerst am Abend in Düsseldorf. «Würden die uns als intelligentes Leben einstufen? Ich bin mir da nicht so sicher», sagte Gerst, der im kommenden Jahr als Kommandant auf die internationale Raumstation ISS ins All zurückkehren soll.

von dpa

erstellt am 12.Sep.2017 | 02:18 Uhr