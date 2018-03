Konflikte : Atomprogramm: Nordkorea wohl zu Gesprächen mit USA bereit

von dpa

06. März 2018, 16:56 Uhr

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat nach südkoreanischen Angaben im Gegenzug für Sicherheitsgarantien Gespräche mit den USA über das Atomprogramm seines Landes und ein Waffentest-Moratorium in Aussicht gestellt. Die nordkoreanische Seite habe beteuert, ihr Land habe keinen Grund, Atomwaffen zu besitzen, sollten die Sicherheit des Systems garantiert und militärische Bedrohungen Nordkoreas beseitigt sein. Das sagte Südkoreas nationaler Sicherheitsberater Chung Eui Yong nach der Rückkehr von einem Besuch in Pjöngjang. Beide Koreas hätten sich auf ein baldiges Gipfeltreffen zwischen Kim und Präsident Moon Jae In geeinigt.