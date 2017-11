Terrorismus : Auch eine Deutsche bei Anschlag in New York verletzt

von dpa

erstellt am 01.Nov.2017 | 08:27 Uhr

Bei dem Terroranschlag in New York ist nach Angaben des Auswärtigen Amtes auch eine Deutsche verletzt worden. Das deutsche Generalkonsulat New York und die Botschaft in Washington stünden in Kontakt mit den zuständigen Stellen, hieß es auf der Internetseite des Außenministeriums. Weitere Angaben zur Schwere der Verletzung und zur genauen Herkunft der Deutschen gab es zunächst nicht. Bei dem Anschlag mit einem Kleinlaster hatte ein 29-Jähriger Mann mindestens acht Menschen getötet und elf verletzt.