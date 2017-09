Fußball : Auch Hoffenheim verliert - Pleitenserie der deutschen Clubs perfekt

von dpa

erstellt am 28.Sep.2017 | 23:42 Uhr

Auch 1899 Hoffenheim hat die Pleitenserie der Bundesliga-Clubs am zweiten Europacup-Spieltag nicht stoppen können. Das Team verlor in der Europa League beim bulgarischen Meister Ludogorez Rasgrad 1:2. Damit verloren alle sechs deutsche Clubs ihre Europacup-Spiele. Hertha BSC verlor beim schwedischen Erstligisten Östersunds FK überraschend mit 0:1. Der 1. FC Köln unterlag zu Hause gegen Roter Stern Belgrad ebenfalls 0:1. In der Champions League hatten Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig verloren.