Prozesse : Auffahrunfall in automatischer Waschstraße:BGH prüft Haftung

von dpa

19. Juli 2018, 02:19 Uhr

Wer haftet beim Auffahrunfall in einer automatischen Waschstraße? Das prüft der Bundesgerichtshof heuteanhand eine Falls aus Nordrhein-Westfalen. Ein Autofahrer will von dem Betreiber einer Waschanlage gut 1200 Euro Schadenersatz. Sein Auto war beschädigt worden, weil der Fahrer vor ihm auf dem Schleppband plötzlich auf die Bremse trat; zwei Autos wurden aufgeschoben. Das Amtsgericht gab dem klagenden Autofahrer recht, das Landgericht Wuppertal sieht dagegen den Anlagenbetreiber nicht in der Pflicht.