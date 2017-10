Konflikte : Aufruf zu Generalstreik gegen Polizeigewalt in Katalonien

von dpa

erstellt am 03.Okt.2017 | 00:32 Uhr

In Katalonien wollen Gewerkschaften und andere Organisationen heute mit einem Generalstreik gegen die Polizeigewalt während des umstrittenen Unabhängigkeitsreferendums protestieren. Parallel soll es auch Kundgebungen in der spanischen Region geben, erwartet werden Zehntausende. Nach amtlichen Angaben wurden am Sonntag bei den Aktionen der Polizei knapp 900 Menschen verletzt. Die Regierung in Madrid hatte die Abstimmung verboten. Die beiden größten Gewerkschaftsverbände Spaniens unterstützen den Generalstreik nicht.