Demonstrationen : Auto rast in bei US-Rechten-Demo in die Menge - ein Toter

Am Rande einer Kundgebung von Rechtsextremisten in Charlottesville im US-Bundesstaat Virginia ist ein Auto in eine Gruppe von Gegendemonstranten gerast. Dabei habe es mindestens einen Toten gegeben, teilte Bürgermeister Mike Signer auf Twitter mit. Videoaufnahmen und Augenzeugenberichte lassen eine absichtliche Tat vermuten. Präsident Donald Trump verurteilte die «ungeheuerliche Gewalt». Es gebe in Amerika «keinen Platz» für Gewaltausbrüche wie den in Charlottesville, sagte er.

von dpa

erstellt am 12.Aug.2017 | 22:28 Uhr