von dpa

erstellt am 19.Okt.2017 | 22:13 Uhr

Nach Kristina Vogel und Miriam Welte haben auch die deutschen Teamsprint-Männer bei den Bahnrad-Europameisterschaften in Berlin die Silbermedaille gewonnen. Robert Förstemann, Maximilian Levy und Joachim Eilers verloren in 43,337 Sekunden das Finale gegen Frankreich. Bronze ging an die Niederlande.