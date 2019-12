Bahn : Bahnstreik in Spanien: Kurz vor dem Fest rund 270 Züge gestrichen

von dpa

20. Dezember 2019, 10:07 Uhr

Wegen eines Bahnstreiks in Spanien sind mehrere hundert Zugverbindungen gestrichen worden. Bis zum späten Abend sollen voraussichtlich 271 Mittel- und Langstreckenzüge ausfallen - ausgerechnet in der Hauptreisezeit kurz vor den Weihnachtsfeiertagen. Betroffen seien mehr als 28 000 Reisende, berichtet das spanische Fernsehen. In Spanien müssen aber während eines Ausstands sogenannte Minimaldienste aufrechterhalten werden, so dass die meisten Züge regulär fahren würden, wie die spanische Bahngesellschaft Renfe mitteilte.