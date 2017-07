Parteien : «BamS»: Union verspricht mehr Polizei und Vollbeschäftigung

CDU und CSU wollen nach einem Zeitungsbericht in ihrem gemeinsamen Wahlprogramm mehr Polizisten, mehr Wohnungen und weniger Arbeitslose versprechen. So solle bis spätestens 2025 die Arbeitslosigkeit halbiert und Vollbeschäftigung erreicht werden, berichtet die «Bild am Sonntag» über das Programm zur Bundestagswahl, das CDU und CSU morgen vorstellen wollen. In der Wohnungspolitik strebt die Union 1,5 Millionen neue Wohnungen in den nächsten vier Jahren an. Bund und Länder sollen 15 000 zusätzliche Polizeistellen schaffen. Heute wollen die Parteispitzen letzte Details besprechen.

von dpa

erstellt am 02.Jul.2017 | 01:52 Uhr