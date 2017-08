Kriminalität : Bande liefert Mädchen für Sexpartys

Eine Bande hat jahrelang Mädchen und junge Frauen mit Drogen gefügig gemacht und dann auf Sexpartys in Großbritannien angeboten. Die 17 Männer und eine Frau wurden nach britischen Medienberichten in insgesamt fast 100 Anklagepunkten - darunter Vergewaltigung und Menschenhandel - schuldig gesprochen. Die Polizei geht von fast 300 Opfern aus. 20 von ihnen halfen als Zeuginnen. Sie waren damals etwa 14 bis 25 Jahre alt. Die Taten ereigneten sich bereits zwischen 2011 und 2014 in Newcastle.

erstellt am 09.Aug.2017 | 19:44 Uhr