Fußball : Barça gewinnt 270. Clásico mit 3:0 und zieht in LaLiga davon

von dpa

erstellt am 23.Dez.2017 | 19:11 Uhr

Tabellenführer FC Barcelona ist durch einen 3:0 (0:0)-Erfolg im Clásico bei Titelverteidiger Real Madrid der spanischen Fußball-Meisterschaft schon im Winter ein großes Stück nähergerückt. Für die Katalanen trafen Luis Suárez (54.) Superstar Lionel Messi per Handelfmeter (64.) und Aleix Vidal (90.+3). Nach 17 von insgesamt 38 Runden liegen die Katalanen um Nationaltorwart Marc-André ter Stegen in der Meisterschaft bereits 14 Zähler vor den Königlichen von Weltmeister Toni Kroos, die aber noch eine Begegnung in Rückstand sind.