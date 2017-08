Terrorismus : Barcelona trauert um Terror-Opfer - Schweigeminute zu Mittag

Barcelona trauert um die Opfer des Terroranschlags. Am Morgen war am Parlamentsgebäude der katalonischen Regierung die Flagge auf halbmast gehisst, wie auf Bildern zu sehen war. Für 12 Uhr mittags sei eine Schweigeminute auf der Plaça de Catalunya geplant, teilte die katalanische Polizei mit. Trotzdem versuchen die Menschen, etwas Normalität zurückzugewinnen. Auf dem Boulevard Las Ramblas, wo am Abend ein Lieferwagen mindestens 13 Menschen getötet hatte, öffneten die ersten Kioske wieder, berichtete der Sender TV3.

von dpa

erstellt am 18.Aug.2017 | 09:51 Uhr