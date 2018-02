Erdbeben : Beben der Stärke 7,5 erschüttert Papua-Neuguinea

von dpa

25. Februar 2018, 20:42 Uhr

Ein heftiges Erdbeben hat den Pazifikstaat Papua-Neuguinea erschüttert. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke mit 7,5 an. Demnach ereignete sich das Beben am frühen Montagmorgen (Ortszeit) im Zentrum der Hauptinsel Neuguinea in einer Tiefe von 35 Kilometern. Rund eine halbe Stunde später kam es der USGS zufolge in der Nähe zu einem weiteren Beben der Stärke 5,5 - diesmal in einer Tiefe von 39 Kilometern. Über Schäden oder Verletzte wurde zunächst nichts bekannt.