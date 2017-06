Brände : Behörden rechnen nach Hochhausbrand mit weiteren Opfern

Auch zwei Tage nach dem verheerenden Hochhausbrand in London werden noch Menschen vermisst. Die Feuerwehr kann die oberen Etagen des Grenfell Towers noch nicht komplett durchsuchen - die Lage dort ist zu unsicher. Mindestens 17 Menschen starben, die Behörden rechnen mit weiteren Opfern. Premierministerin Theresa May hat eine unabhängige Untersuchung des Dramas angekündigt. Unklar sind weiterhin die Brandursache und warum sich das Feuer am frühen Mittwochmorgen so schnell an der Fassade hochfressen konnte.

von dpa

erstellt am 16.Jun.2017 | 00:34 Uhr