Atomkraft : Beladung der Castor-Spezialschiffe in Obrigheim angelaufen

Die Beladung eines Spezialschiffs mit Castorbehältern voll hoch radioaktivem Atommüll am Kernkraftwerk Obrigheim in Baden-Württemberg hat begonnen. Die Einsatzkräfte luden den ersten von insgesamt drei Behältern mit ausgedienten Brennelementen aus dem Kraftwerk auf den Schubverband am Neckar-Ufer. Nie zuvor sind in Deutschland Castor-Behälter mit ausgedienten Brennelementen auf einem Fluss transportiert worden. Der Flusstransport soll möglicherweise schon heute ablegen und den Atommüll zum Zwischenlager in Neckarwestheim bringen.

von dpa

erstellt am 28.Jun.2017 | 03:09 Uhr