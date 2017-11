Bundestag : Bericht: Bundestagsabgeordnete reisten so viel wie nie

von dpa

erstellt am 03.Nov.2017 | 02:43 Uhr

Die Bundestagsabgeordneten sind in der abgelaufenen Legislaturperiode von 2013 bis 2017 so viel und so teuer wie noch nie in der Welt unterwegs gewesen. In den vergangenen vier Jahren hätten die Parlamentarier insgesamt 2479 Dienstreisen angetreten, berichtete die «Bild»-Zeitung unter Verweis auf Zahlen des Bundestags. Die Gesamtkosten für diese Reisen hätten bei 13,26 Millionen Euro gelegen. Die häufigsten Ziele seien die USA und Frankreich gewesen. In der vorherigen Legislaturperiode von 2009 bis 2013 hätten die Kosten laut «Bild» bei 11,76 Millionen Euro gelegen.