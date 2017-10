Parteien : Bericht: CDU will Mietpreisbremse auslaufen lassen

von dpa

erstellt am 23.Okt.2017 | 02:00 Uhr

Die CDU will sich einem Zeitungsbericht zufolge von der Mietpreisbremse verabschieden. Ziel sei es, sich bei Gesprächen über eine Jamaika-Koalition aus Union, Grünen und FDP auf ein Auslaufen der Mietpreisbremse im Jahr 2020 zu verständigen, berichten die «Stuttgarter Nachrichten» unter Berufung auf Unionskreise. Die Mietpreisbremse soll helfen, sprunghafte Mieterhöhungen vor allem in Großstädten zu vermeiden. Dazu dürfen die Preise bei Wiedervermietungen in ausgewiesenen Gegenden nur noch maximal zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Die Mietpreisbremse gilt in vielen Gegenden aber als gescheitert.