Internet : Bericht: Ecuadors Präsident will Assange Asyl entziehen

von dpa

22. Juli 2018, 15:00 Uhr

Der umstrittene Wikileaks-Gründer Julian Assange könnte einem Bericht zufolge nach sechs Jahren sein Asyl in Ecuadors Botschaft in London verlieren und der Polizei übergeben werden. Der ecuadorianische Präsident Lenin Moreno wolle eine solche Vereinbarung mit Großbritannien aushandeln und Assange das Asyl entziehen, schrieb Enthüllungsjournalist Glenn Greenwald auf der Website «The Intercept». Assange war 2012 in die Botschaft geflüchtet, um einer Festnahme und Auslieferung nach Schweden zu entgehen. Der gebürtige Australier befürchtete am Ende eine Auslieferung in die USA.