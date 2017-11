EU : Bericht: EU-Kommission will Auto-Emissionen deutlich drücken

von dpa

erstellt am 07.Nov.2017 | 13:45 Uhr

Europas Autohersteller sollen laut einem Medienbericht bis zum Jahr 2030 den Ausstoß schädlicher Klimagase um weitere 30 Prozent senken. Den Vorschlag wolle die EU-Kommission am Mittwoch vorstellen, meldete das «Handelsblatt». Die neuen Vorgaben sollen helfen, die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen. Möglich ist die Minderung nur, wenn möglichst viele Elektroautos und oder andere umweltfreundliche Modelle auf die Straßen kommen. Auf eine verbindliche Quote für E-Fahrzeuge will die Kommission aber verzichten. Stattdessen plant sie ein Anreizsystem.