Familie : Bericht: Fortschritte bei Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Die Arbeitswelt in Deutschland ist in den vergangenen Jahren familienfreundlicher geworden. Das berichteten die Zeitungen der Funke Mediengruppe unter Berufung auf den «Fortschrittsindex 2017» des Bundesfamilienministeriums. Als Indikatoren galten unter anderem die gestiegene Zahl berufstätiger Mütter und die gewachsene Zahl von Vätern, die in Elternzeit gehen. Erwähnt wurden demnach auch ein Anstieg der Betreuungsquoten bei den unter dreijährigen Kindern und die Zunahme familienfreundlicher Maßnahmen in den Unternehmen. Es gebe aber auch Nachholbedarf, etwa beim Ausbau der Ganztagsschulen.

von dpa

erstellt am 01.Jun.2017 | 01:46 Uhr