Migration : Bericht: In zwölf Bundesländern stehen Flüchtlingsheime leer

Wegen des stark zurückgegangenen Zuzugs von Flüchtlingen stehen nach einem Bericht in 12 der 16 Bundesländer Erstaufnahmeeinrichtungen leer. Nur in Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Bremen sind alle derartigen Unterkünfte belegt. Das ergab eine Umfrage des Magazins «Focus» bei den zuständigen Ministerien. Die leerstehenden Aufnahmeeinrichtungen in den anderen Ländern seien derzeit im Bereitschaftsbetrieb. Die nicht belegten Unterkünfte kosten den Staat laut «Focus» aber viel Geld - in Schleswig-Holstein beispielsweise monatlich 692 000.

von dpa

erstellt am 10.Aug.2017 | 09:04 Uhr