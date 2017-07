Konflikte : Bericht: Libyen-Spitzentreffen bei Macron geplant

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will im libyschen Bürgerkrieg vermitteln. Der Ministerpräsident der international anerkannten Übergangsregierung, Fajis al-Sarradsch, und sein Kontrahent, Militärführer Chalifa Haftar, würden am Dienstag im Élyséepalast erwartet, berichtet die Wochenzeitung «Le Journal de Dimanche». In dem ölreichen nordafrikanischen Land herrscht seit dem Sturz von Langzeitherrscher Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 Chaos.

von dpa

erstellt am 23.Jul.2017 | 13:45 Uhr