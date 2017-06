Kriminalität : Bericht: Mutmaßlicher Mörder von Prostituierten ist ein 21-Jähriger

Der mutmaßliche Mörder von zwei Prostituierten in Nürnberg ist einem Medienbericht zufolge ein 21 Jahre alter Mann. Wie der Bayerische Rundfunk berichtet, kamen ihm die Ermittler über Handydaten auf die Spur. Der Mann habe mit seinem Mobiltelefon mit den beiden ermordeten Prostituierten telefoniert. Die Ermittler hatten am Samstag die Festnahme eines dringend tatverdächtigen Mannes mitgeteilt. Die Polizei wollte die Angaben mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht bestätigen. Sie will Details zu dem Fall am Nachmittag bei einer Pressekonferenz bekanntgeben.

von dpa

erstellt am 12.Jun.2017 | 07:31 Uhr