Fußball : Bericht: Zorc erwartet Aubameyang bei BVB-Trainingsstart

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc geht von einer Teilnahme Pierre-Emerick Aubameyangs am Trainingsauftakt des BVB aus. «Wir erwarten Auba am Freitag zum Trainingsstart in Dortmund», wird Zorc in der «Bild»-Zeitung zitiert. Zuletzt hatte es immer wieder Spekulationen um einen Wechsel des Bundesliga-Torschützenkönigs zum chinesischen Club Tianjin Quanjian gegeben. Wie die «Bild» berichtet, liegt dem BVB derzeit jedoch kein Angebot vor. Ein Wechsel nach China wäre nur noch bis zum 14. Juli möglich. Dann schließt dort das Transferfenster.

von dpa

erstellt am 05.Jul.2017 | 10:04 Uhr