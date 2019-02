Leute : Berichte: Brad Pitt bei Party von Jennifer Aniston

von dpa

10. Februar 2019, 12:48 Uhr

Der US-Schauspieler Brad Pitt soll bei der Party zum 50. Geburtstag seiner Ex-Frau Jennifer Aniston in Los Angeles gesichtet worden sein. Mehrere US-Boulevardmedien zeigten Bilder, die Pitt am Abend beim Betreten des Sunset Tower Hotels in Los Angeles zeigen, in dem die Feier stattfand. Aniston wird am Montag 50 Jahre alt. Die beiden Schauspieler waren von 2000 bis 2005 miteinander verheiratet. Nach der Scheidung heiratete Pitt 2014 Angelina Jolie, von der er sich 2016 trennte. Aniston war von 2015 bis 2017 mit dem Schauspieler Justin Theroux verheiratet.