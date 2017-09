Notfälle : Berichte: Explosion in Londoner U-Bahn - mehrere Verletzte

In einem vollbesetzten U-Bahn-Waggon in London hat es nach Medienberichten am Morgen eine Explosion gegeben. Die Metro-Haltestelle Parsons Green wurde gesperrt, der Zugverkehr teilweise unterbrochen. Die BBC berichtete von mehreren Verletzten mit Verbrennungen. In sozialen Medien kursierte ein Bild von einem weißen Eimer, der angeblich eine kleine Explosion ausgelöst haben soll. Aus dem Eimer hingen Drähte. Die Polizei bestätigte die Echtheit des Fotos noch nicht. Augenzeugen sprachen von einem lauten Knall und einer «Flammenwand». Die Menschen seien in Panik geflohen.

erstellt am 15.Sep.2017 | 10:49 Uhr