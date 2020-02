Kriminalität : Berichte: Mann im belgischen Gent von Polizei angeschossen

von dpa

02. Februar 2020, 20:49 Uhr

Im belgischen Gent hat die Polizei Medienberichten zufolge am Abend einen Mann angeschossen und an der Hand verletzt. Dieser soll zuvor versucht haben, Personen mit einem Messer anzugreifen, wie die Nachrichtenagentur Belga berichtet. Polizei und Staatsanwaltschaft hätten Ermittlungen aufgenommen. Doch hätten sie noch keine Details bekannt gegeben. In London hatte ein Mann am Nachmittag drei Menschen niedergestochen. Er wurde von Polizisten erschossen. Scotland Yard geht in diesem Fall von einem Terrorhintergrund aus.