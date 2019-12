Leute : Berichte: Obamas kaufen Luxus-Strandvilla auf US-Insel

von dpa

06. Dezember 2019, 02:45 Uhr

Der frühere US-Präsident Barack Obama und die ehemalige First Lady Michelle Obama haben Medienberichten zufolge ein Luxusanwesen am Strand der Insel Martha's Vineyard gekauft. Das berichten das Promi-Portal «TMZ» und zwei Lokalzeitungen. Aus dem Grundbucheintrag im Bezirk Dukes geht hervor, dass der frühere Besitzer des Basketball-Teams Boston Celtics, Wycliffe Grousbeck, das Anwesen für 11,75 Millionen Dollar verkauft hat. Der Name der Obamas wird darin nicht genannt. Als Käufer tritt ein Treuhandfonds auf, der die frühere Präsidentenfamilie repräsentieren soll.