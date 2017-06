Regierung : Berichte: Trumps Einreisestopp landet vor Oberstem US-Gericht

Im Streit um ein Einreiseverbot für Menschen aus sechs überwiegend muslimischen Ländern hat die US-Regierung nach Medienberichten das Oberste Gericht des Landes angerufen. Der Supreme Court solle nun klären, ob Präsident Donald Trump das Recht für die von ihm per Dekret angeordnete Maßnahme hatte, berichtet der Sender CNN. Trump hatte den Einreisestopp im Januar per Dekret verhängt und damit international für Empörung und Klagen gesorgt. Dann stoppte ein Gericht in Seattle das Dekret. Das Weiße Haus milderte den Erlass daraufhin ab. Auch diese Fassung scheiterte vor zwei Gerichten.

von dpa

erstellt am 02.Jun.2017 | 06:23 Uhr