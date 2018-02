Notfälle : Berichte über Explosion in mittelenglischer Stadt Leicester

von dpa

25. Februar 2018, 22:14 Uhr

In der mittelenglischen Stadt Leicester hat sich am Abend Berichten zufolge eine Explosion ereignet. Die Polizei sprach von einem «schweren Vorfall» und rief die Bevölkerung auf, das betreffende Gebiet nahe der Innenstadt zu meiden. «Alle Rettungskräfte» seien derzeit im Einsatz, hieß es in einer Mitteilung auf Twitter. Ob Menschen bei dem Vorfall zu Schaden kamen, war zunächst ebenso unklar wie die Ursache der Explosion. Augenzeugen berichteten über einen lauten Knall und eine heftige Erschütterung.