Konflikte : Berlin appelliert im Fall Steudtner an türkische Justiz

erstellt am 25.Okt.2017 | 12:56 Uhr

Zu Prozessbeginn gegen den deutschen Menschenrechtler Peter Steudtner in der Türkei appelliert die Bundesregierung an die Rechtsstaatlichkeit der türkischen Justiz. Die Türkei verweise stets auf die Unabhängigkeit ihrer Justiz, sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes. Das respektieren man. Vor diesem Hintergrund hoffe man, dass das Verfahren in Istanbul ein ermutigendes Zeichen für Rechtsstaatlichkeit und Unabhängigkeit der Justiz setzen werde. Steudtner und zehn weitere Menschenrechtler müssen sich wegen Terror-Vorwürfen verantworten.