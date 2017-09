UN : Berlin fürchtet Ausstieg der USA aus Atomabkommen mit Iran

von dpa

erstellt am 21.Sep.2017 | 06:21 Uhr

Nach der Kritik von US-Präsident Donald Trump am Iran wächst in der Bundesregierung die Sorge, dass die USA dem Atom-Abkommen mit Teheran den Rücken kehren könnten. Außenminister Sigmar Gabriel sagte am Rande der UN-Generalversammlung, man müsse «allergrößte Sorge» haben, dass das Abkommen zerstört werde. US-Außenminister Rex Tillerson erklärte, die US-Regierung habe «erhebliche Probleme» mit der Abmachung. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump verkündet, er habe dazu eine Entscheidung getroffen.