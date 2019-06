Immobilien : Berlin prescht mit fünfjährigem Mietenstopp-Plan vor

von dpa

18. Juni 2019, 16:57 Uhr

Berlin will als erstes Bundesland einen fünfjährigen Mieterhöhungsstopp einführen. Das soll helfen, bezahlbaren Wohnraum zu sichern. Der rot-rot-grüne Senat einigte sich auf Eckpunkte als Vorstufe für einen Gesetzentwurf. Das Gesetz soll - so der Plan - spätestens im Januar 2020 in Kraft treten. Kritiker laufen dagegen Sturm, es wird mit Klagen gerechnet. An der Börse verloren deutsche Wohnimmobilien-Aktien an Wert. Hintergrund der Pläne ist der angespannte Wohnungsmarkt in Berlin.